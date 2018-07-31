بالأسماء..ترقية 9 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 17 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من معالي محمد أبو العينين وإبراهيم صلاح الدين إبراهيم بكلية الطب ، وياسر أحمد السيد بكلية التجارة



ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من كريمان أحمد عشره ومروة مصطفى شلبي وأميرة عدلي كساب بكلية الطب ، ورشا السيد سالم وعزة فؤاد الأدهم بكلية التمريض.



كما وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2018 على التعيين في وظيفة مدرس لكل من : جهاد عبد الله أبو زيد ومنار عباس قنديل بكلية العلوم ، وإيمان السيد حجازي ومروة سامي جميل ودينا شوقي عطا وعمرو فايز القصاص وريحاب محمد الجوهري بكلية الطب ، وبشير عصام الشوربجي ومنى فاروق شهوان بكلية الآداب ، ومحمد عمر البعل وأشرف محمد نصار وشاهندا شبل شلبي بكلية طب الأسنان ، وشيماء حسنين عبد المنعم ومحمد أبو زيد زرد ورغدة محمد غانم وزينب فيصل محفوظ بكلية التربية الرياضية ، وفاطمة وصال سرحان بكلية التربية النوعية.



كما وافق المجلس على منح 38 درجة دكتوراه و 49 درجة ماجستير، و 26 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.