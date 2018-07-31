توفير المعدات لدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس

تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس من خلال المؤتمر الأسبوعي لتقييم أداء منظومة النظافة الجديدة بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد رئيس مجلس إدارة جهاز التجميل والنظافة.



وفي بداية المؤتمر عرضت المهندسة صفاء فضيل مدير إدارة البيئة بالمحافظة الموقف التنفيذي لتشغيل محرقة المخلفات والتي تعمل بسعة 100 كجم / ساعة والتي تتبع إدارة التشغيل التجاري بجهاز النظافة.



وأكد المحافظ سرعة تشغيل المحرقة والتغلب علي معوقات التشغيل ودعم المحرقة بعمالة فنية مدربة وعمل دراسة للأثر البيئي وأيضا عمل دراسة جدوي للمشروع تبين الجدوي الاقتصادية والاستغلال الأمثل للمحرقة بالإضافة إلى عمل نقطة إطفاء حرائق.



وكلف حامد إدارة التشغيل التجاري بالتنسيق مع إدارة البيئة بعمل خطة زمنية لبدء العمل بالمحرقة واستكمال إجراءات التشغيل.



عرضت مديرة إدارة التشغيل التجاري مقترح تطوير الإدارة والتي تهدف إلي زيادة عدد العملاء ونسبة التشغيل والتخلص الآمن للمخلفات وزيادة الإيرادات.



أكد حامد ضرورة تفعيل وتطوير عمل إدارة التشغيل التجاري وتحديد التخصصات والمسئوليات داخل الإدارة وتشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية وتطويرها لتقنين ضوابط التعاقد والتنسيق مع إدارة البيئة والتخطيط العمراني ومركز المعلومات والأملاك والأحياء لعمل قاعدة بيانات شاملة وعمل برنامج لإدراج كل المصانع والشركات والقري السياحية، مشددا علي حصر الشركات والمصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وتحرير محاضر لها.



وطالب بمراجعة الحافز في اللائحة وتفعيله وعمل خطة زمنية لمهام إدارة التشغيل التجاري برئاسة السكرتير العام المساعد.



وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بعمل محاضر مخالفة لمن يلقي أي مخلفات أو تراكمات في شوارع السويس.



وطالب حامد السكرتير العام المساعد برفع القمامة والتراكمات المنتشرة بمنطقة عرب المعمل أولا بأول.



وخلال الاجتماع أكد حامد علي مدير جهاز تشغيل الشباب بتيسير الإجراءات لتعيين الشباب المتقدمين للعمل بجهاز النظافة.



وفي نهاية الاجتماع استمع المحافظ الي المدير التنفيذي لجهاز النظافة ورؤساء الأحياء لتقييم أداء منظومة النظافة علي مستوي أحياء السويس الخمسة، مؤكدا ضرورة التخطيط الجيد وبذل المزيد من الجهود لتطبيق المنظومة الجديدة وتقديم الدعم الفني والبشري للأحياء وتفعيل خدمة الجمع المنزلي.



حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء والتجميل والنظافة ومديري المالية والإدارية والمتابعة الميدانية وتشغيل الشباب والمكتب الفني.