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فن

إليسا تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة مع ميسي

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:42 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة حديثة تجمعها بنجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي من حفل العشاء الخاص بزفاف اللبنانية دانيلا سمعان ولاعب الكرة الإسباني سيسك فابريجاس الذي اقيم في ابيزا بإسبانيا.

وظهرت إليسا في الصورة التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر وهي تغمر "ميسي" الذي كانت الابتسامة تملأ وجهه.

الجدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها الجديد " الى كل اللي بيحبوني" قبل أسبوع وحقق أكثر من 25 مليون مشاهدة.
إليسا تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة مع ميسي

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