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ثقافة

السفير الأردني يشهد شباب فى عين الرسول بالقومي للمسرح

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:50 م
صدى البلد
طارق موسى
على خشبة مسرح البالون وضمن منافسات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة برئاسة د. حسن عطية شاهدت لجنة التحكيم برئاسة الفنانة سميرة عبد العزيز العرض المسرحى "شباب فى عين الرسول" من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والذى يدور حول رجل يحاول من تقويم سلوك أبناء شقيقته ويرشدهم إلى الشباب الذين يجب أن يقتادوا بهم ويتعلموا منهم.

كما شهد العرض على العايد سفير الأردن بالقاهرة، وحرص على لقاء الفنان أحمد الكحلاوى عقب انتهاء العرض وأبدى إعجابه بالعرض وبرسالته كما أثنى على الأغنيات التى تغنى بها الكحلاوى.

شباب فى عين الرسول تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، إخراج صلاح لبيب، ألحان وغناء أحمد الكحلاوى، توزيع أحمد رمضان، ديكور محمد هاشم، ملابس منة الله عرفة، استعراضات مصطفى محسن، بطولة أحمد الكحلاوى، مديحة حمدى، أحمد ماهر، إيمان إمام، أحمد عزمى، لبنى الشيخ، أحمد عبد الوارث، رضا إدريس.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الجارى وحتى ٢ أغسطس المقبل.

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