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ديني

الشبكة لمن بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:22 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول مصير الشبكة بعد فسخ الخطوبة للخاطب أم للمخطوبة.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الهدايا بعد فسخ الخطبة نوعان، مستهلكة كالأكل والملابس والورد وغير ذلك، فهذه لا ترد بعد بفسخ الخطوبة، والنوع الثاني هدايا غير مُستهلكة قائمة بذاتها كقطعة ذهبية فعليها أن تردها سواء أكان الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة".

وأضاف "وسام" أنه يجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

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