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أخبار البلد

بعد تكريمها للمرة الثانية من السيسي.. منة الله: النجاح اختيار مهما كانت الظروف

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:23 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عانى الأشخاص من ذوي الإعاقة على مدار أعوام عديدة من التهميش وعدم الاكتراث، ونظرة الشفقة التي كانت تحبط العديد منهم من إبراز مواهبه ونشاطه العقلي الذي تجاهل الكثيرون عنه.

لكن في العام الأخير وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه عام 2018، عاما لذي القدرات الخاصة، بدأ تسليط الضوء على مواهبهم العديدة، لنكتشف إبداعات ومواهب ومهارات مختلفة، ما يشير إلى أن الإعاقة هي إعاقة النظر إلى هؤلاء وتجاهلهم.

وتنبع من تلك المواهب والإبداعات الشابة منة الله مجدي ناصف، من ذوي القدرات الخاصة، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين خلال عامين متتاليين.

وبعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها العام الماضي في المبادرة الرئاسية للتدريب والتوظيف، شعرت منه بدفعة قوية للعمل وتحقيق المزيد من النجاحات التي أثمر عنها العمل في إحدى الشركات كمديرة موارد بشرية بعزيمة وإصرار يدفعها للأمام دائمًا.

وشعرت منه بسعادة كبيرة لتحقيق حلمها، وتمكنها من الوصول إلى الالتحاق بإدارة الموارد البشرية بشركة كبيرة، ما أكد لها أن "النجاح اختيار مهما كانت الظروف"، معربة عن أملها بأن دمج متحدي الإعاقة في المجتمع سيصل البلاد إلى مستقبل أفضل، مقدمًة الشكر للرئيس السيسي على دعمها ودعم باقى زملائها ذوي الاحتياجات الخاصة.

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