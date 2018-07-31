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أخبار البلد

نشوى الديب: هناك مؤامرة لهدم الصناعات المصرية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:24 م
صدى البلد
أماني نوار
أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أن سنوات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهدت ظهور العديد من الصناعات التي حاول البعض تدميرها.

وأضافت نشوى خلال كلمتها بمؤتمر النقابة للعاملين بالصناعات الهندسية خلال كلمتها بمؤتمر النقابة للعاملين بالصناعات الهندسية، تحت عنوان "ثورة يوليو.. وبناء القلاع الصناعية"، اليوم الثلاثاء، أنه لا أحد ينكر دور العامل المصري والفلاح في ثورة يوليو، ودورهم في بناء الاقتصاد المصري.

وكشفت النائبة نشوى الديب أن هناك مؤامرة لهدم الصناعات المصرية ومازلت مستمرة مؤكدة أن "عمال مصر صامدون ضد تلك المؤامرة، ولن يهتزوا أبدا".

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