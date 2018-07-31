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أخبار البلد

مناقشة عمليات التقنية ومراحل تنفيذ العمل في مجال التقديم بالأعلى للإعلام

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:23 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت المحاضرة الثانية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، بالدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين الفلسطينيين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، حول عمليات التنقية ومراحل تنفيذ العمل فى مجال التقديم الإذاعي.

قام بالتدريب الكاتب الصحفي “محمد عبد النور”، رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، والكاتب بجريدة روزاليوسف، تدور المحاضرة حول “عمليات التقنية ومراحل تنفيذ العمل فى مجال التقديم”، تعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف، وحتى الساعة الثانية والنصف.

ويختتم المتدربون اليوم المحاضرات بتدريب عملي الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة.

جدير بالذكر أن المحاضرات يشارك فيها مجموعة من الإعلاميين الفلسطينيين، وتستمر الدورة لمدة أسبوع، وتتضمن الدورة برنامج تدريبي (نظري وعملي) ، ويحاضر فيها خبراء من أكاديمية ناصر، ونخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين.

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