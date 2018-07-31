مصرع طفلة سقطت من مسافة مرتفعة داخل ملاهي بالمكسيك.. صور

لقيت طفلة بعمر الثلاث سنوات مصرعها بعد سقوطها من ارتفاع 10 أمتار أثناء ركوبها إحدى الألعاب بملاهي في المكسيك، خلال قضائها الإجازة مع أسرتها.



وكانت الطفلة جينيسي فيلالباندو وقعت من أعلى لعبة في مدينة بنجامو، شمال غرب مكسيكو سيتي، في 23 يوليو الماضي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت الفتاة الصغيرة التي وقعت من على بعد 10 أمتار، اصطدمت بالأرض بالرغم من محاولة بعض الحشود الإمساك بها.



ودخلت الطفلة في غيبوبة مستحثة بعد نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت في حين كان الأطباء ينتظرون نتائج أشعة الرنين.

