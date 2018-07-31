إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بسبب الحر.. صور

شهدت شواطئ البحر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من جانب مواطني المدينة والمصطافين الذين توافدوا عليها من مختلف المحافظات لقضاء وقت ممتع بصحبة أسرهم وأصدقائهم.



وساهمت الموجة الحارة التي تشهدها المدينة وأنحاء متفرقة من الجمهورية في زيادة الإقبال الكبير على شواطئ المدينة والبالغ عددها 42 شاطئا بامتداد ساحل البحر من أبو قير شرقًا إلى العجمي غرباَ، كما ساهمت رحلات اليوم الواحد-وهي رحلات تنظمها شركات سياحية في عدد من المحافظات لقضاء يوم واحد بدون مبيت بأحد شواطئ الإسكندرية-في زيادة نسبة الإقبال".



قال اللواء أحمد حجازي، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في تصريحات خاصة، أن شواطئ المدينة شهدت نسبة إقبال كبيرة خلال الموسم الصيفي الحالي، ومستمرة بشكل تصاعدي.



ولفت "حجازي"، إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق المطلة على البحر بالمدينة، قد وصلت لـ100% خلال الشهر الجاري، كما أن الحجوزات ممتدة لأيام قادمة بتلك الفنادق.