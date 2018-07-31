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مرأة

وصفة الحليب بالهيل لإنقاص الوزن

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:31 م
صدى البلد
رنا عصمت
يحتوي الهيل "الحبهان"علي فوائد صحية كثيرة أهمها مساعدته في تحسين عملية الأيض وتخفيف الوزن إلا أنه مثله مثل أي مادة غذائية أخرى ينصح بعدم تناوله بكميات كبيرة.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، وصفة الهيل بالحليب التي تساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال.

المكونات:
-كوب حليب
-ملعقة صغير هيل مطحون
-ملعقة سكر

طريقة التحضير:
-نضع الحليب على نار هادئة ونحركة كل فترة حتى يسخن ونضيف الهيل ونقلب 5 دقائق تقريبا ونضيف السكر ونقلب قليلًا
-ثمّ نطفئ النار ينصح بتناوله يوميًا، فهو يُساعد على التخلّص من الدهون خاصّة دهون منطقة البطن

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