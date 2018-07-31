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أخبار البلد

السفير الإندونيسي بالقاهرة يحصل على جائزة التعليم والثقافة في مصر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:32 م
السفير الأندونيسي
السفير الأندونيسي بالقاهرة
محمود نوفل
فاز السفير الإندونيسي في مصر، حلمي فوزي ، بالجائزة التربوية والثقافية لعام 2018 الممنوحة من الأكاديمية الأمريكية العربية المصرية (EAAA) حيث يعد السفير حلمي فوزي أحد المهتمين بتطوير التعليم والثقافة في مصر.

وقد تم منح الجائزة من قبل الأكاديمية الأمريكية العربية المصرية (EAAA) لعدد من الشخصيات مثل المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث من مصر الدكتور عادل عبد الغفار ورئيس مركز الابتكار فرحات جيهان والبرلماني المصري حسين عشماوي.

وقال السفير حلمي "نحن ممتنون جدا لتقدير دور السفارة في القاهرة في تعزيز التعاون في مجال التعليم والتبادل الثقافي في مصر".

أوضح السفير حلمي أن التعاون بين التعليم والثقافة هو أحد القطاعات الهامة في العلاقة بين إندونيسيا ومصر علاوة على ذلك، ارتبطت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل ارتباطًا وثيقًا بأكثر من 71 عامًا، مؤكدا "أننا نواصل تعزيز التعاون الإندونيسى المصرى فى مختلف المجالات من أجل رفاهية الشعب فى البلدين".

وأضاف السفير حلمي أن التعاون بين مصر وأريحا يثريه أيضا أنشطة المهرجان الثقافي في مختلف مدن مصر، يشمل هذا النشاط عدة أطراف في مصر مثل وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من الحكومات المحلية، وهناك عدد من الطلاب المصريين الذين يدرسون في أندونيسيا، ما لا يقل عن 600 طالب وطالب مصري يدرسون بنشاط اللغة والثقافة الإندونيسية مثل الرقص والفنون القتالية.

أقيم هذا الحدث في المركز الثقافي الإندونيسي، في جامعة الأزهر وفي مركز الدراسات الإندونيسية (PSI) جامعة قناة السويس.

ويأمل السفير حلمي أن يعزز هذا التعويض العلمي العلاقات بين إندونيسيا ومصر، خاصة بين جيل الشباب، لافتا إلى أنه وبحلول عام 2018، سيصل عدد الطلاب والطلاب الإندونيسيين في مصر إلى أكثر من 7000 شخص.

وقال "نأمل أن تعزز هذه الجائزة الصداقة بين الجيل الشاب من إندونيسيا ومصر، حتى تشعر الأجيال القادمة بالعلاقة الوثيقة بين البلدين".

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