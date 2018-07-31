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أخبار البلد

سفارة مصر ببوروندي تقدم معونات غذائية وتفتتح مركزا لحديثي الولادة بنجوزي.. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:27 م
صدى البلد
نظمت د. عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر في بوروندي قافلة ثالثة للمساعدات بالجهود الذاتية للسفارة إلى محافظة "نجوزي" التي تقع شمال بوروندي، وتعد ثاني أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية، فضلا عن افتتاح المركز المصري الجديد للأطفال حديثي الولادة بمستشفى "موسيني" العام في مدينة "طنجرة" بالمحافظة، والذي قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتجهيزه بالمعدات والأجهزة اللازمة، وذلك بحضور وزير الموظفين العموميين والعمل والتشغيل البوروندي.

وصرحت سفيرة مصر في بوروندي، بأن المركز يشتمل على 10 حضانات بملحقاتها بخلاف الأجهزة الأساسية الأخرى اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والعلاج الضوئي ومستخلصات وأنابيب أوكسجين وغيرها، كما قامت الوكالة بإيفاد فنيين مصريين لتركيب الأجهزة وتشغيلها وتدريب الطاقم البوروندي عليها، حيث بلغت تكلفة تجهيز المركز حوالي 2 مليون جنيه مصري.

وأضافت أن السفارة قامت أيضا بتقديم مساعدات غذائية تشمل حوالي 1.5 طن مساعدات غذائية، علما بأن القافلة الأولى للمساعدات كانت في مارس 2017 إلى محافظة "بوبانزا" أكثر المحافظات تأثرًا بالجفاف، ثم القافلة الثانية في أغسطس 2018 إلى محافظة "بوروري" في الجنوب (والتي بها هضبة Rutovu أول منابع النيل).

وقامت السفيرة وشيوخ الأزهر الشريف المبعوثين إلى بوروندي كذلك بتقديم هدايا تذكارية وقرآن كريم وكتب ووسائل تعليمية لمسجد مدينة طنجرة ذات الأغلبية المسلمة، حيث يعد المسجد أحد أقدم مساجد بوروندي. كما زارت وأعضاء القافلة كنيسة العذراء مريم، وأهدت الكنيسة بعض الرسومات والمواد الثقافية المصرية، التي تشمل مجموعة وثائقية للكنائس المصرية العريقة.
سفارة مصر ببوروندي تقدم معونات غذائية وتفتتح مركزا لحديثي الولادة بنجوزي.. صور
سفارة مصر ببوروندي تقدم معونات غذائية وتفتتح مركزا لحديثي الولادة بنجوزي.. صور
سفارة مصر ببوروندي تقدم معونات غذائية وتفتتح مركزا لحديثي الولادة بنجوزي.. صور
سفارة مصر ببوروندي تقدم معونات غذائية وتفتتح مركزا لحديثي الولادة بنجوزي.. صور

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