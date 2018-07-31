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فن

3 أوجه تشابه بين صورة ميسي مع إليسا ويارا.. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:04 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
دخل جمهور الفنانتين اللبنانيتين إليسا ويارا في صراع، بعد نشر الأولى مجموعة من الصور تجمعها بنجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي من الاحتفالية الخاصة بحفل زفاف اللبنانية دانيلا سمعان ولاعب الكرة الإسباني سيسك فابريجاس.

وبدأ الصراع عندما سخرت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من يارا التي وصفها أن صورة إليسا  تسببت في إشعال نيران الغيرة بداخلها بسبب عشقها وولعها ميسي الذي سافرت إسبانيا خصيصا لحضور إحدى مباريات فريقه برشلونة.

أما عن أوجه التشابه بين صورة ميسي مع النجمتين أن كلتاهما تنتميان لمنطقة الدير الأحمر في بيروت.

إليسا قامت بالتقاط الصورة خلال حفل الزفاف الذي أقيم في إسبانيا، ويارا التقطها أيضا في إسبانيا قبل إحدى مباريات فريق برشلونة.

وظهر ميسي في الصورتين في قمة تواضعه رغم أنه من المحتمل لا يعرف هويتهما سوى عند الالتقاء بهما.
3 أوجه تشابه بين صورة ميسي مع إليسا ويارا.. صور
3 أوجه تشابه بين صورة ميسي مع إليسا ويارا.. صور
3 أوجه تشابه بين صورة ميسي مع إليسا ويارا.. صور

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