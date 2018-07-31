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مرأة

علاج الاكتئاب والقلق بطريقة سهلة.. اكتشفها

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:05 م
صدى البلد
رنا عصمت
أكد الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أن هناك بعض الدراسات الحديثة التي أثبتت أن أوميجا 3 يساعد في تخفيف القلق و الاكتئاب وكذلك الالتهابات التي تصيب الجسم.

وأضاف خبير التغذية علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن أوميغا 3 يوجد في بعض المأكولات التي منها "يوجد في زيت السمك أو كبد الحوت وهو من أفضل أنواع الدهون النافعة لسلامة وصحة المخ ويسمى بملك دهون المخ فهو يساعد على تنظيم عمل السيروتونين ذلك الناقل العصبي المعروف بخصائصه الملطفة للمزاج أي انه يمنع الاكتئاب، ويحمي المخ من حدوث التهاب أوعية المخ الدموية وخلاياه".

كما أنه يساعد على الاحتفاظ بذاكرة قوية وعدم حدوث الخرف او داء الزهايمر ، ويعمل على منع تصلب شرايين القلب.

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