الربو.. أعراضه وتشخيصه وطرق الوقاية منه

3- السوائل أو المواد الحافظة.

4- الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي.

5- بعض الأدوية مثل: الأسبرين، ومضادات بيتا، ومضادات الالتهابات غير الستيرودية

6- الانفعالات النفسية.

7- التمارين الرياضية الشديدة.

9- التغيرات الهرمونية مثل الدورة الشهرية في بعض النساء

10- مرض الارتجاع المريئي.



الأعراض التي تدل على حدوث نوبة الربو:

- انقباضات أو آلام في الصدر.

- اضطراب في النوم بسبب ضيق التنفس.

- صوت صفير عند التنفس أو الزفير.

- سعال متكرر مصحوب بسيلان الأنف والعطاس، خاصة عند الإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي.



أعراض الإصابة بنوبة الربو الحادة:

- ارتفاع في حدة ووتيرة أعراض المرض.

- صعوبة شديدة في التنفس.

- حاجة متزايدة إلى استخدام الموسعات القصبية.

- لفئات الأكثر عرضة لحدوث نوبات الربو:



تشخيص الربو:

يعتمد الطبيب في تشخيص الربو بشكل أساسي على التاريخ المرضي، شاملًا الأعراض وتكرارها ومسبباتها، ويأتي بعد ذلك الفحص السريري وقياس وظائف الرئة

فحص مقياس التنفس: هذا الفحص يقيس مدى انقباض الشعب الهوائية إذ يتم خلاله قياس كمية الهواء التي يمكن إخراجها بالزفير بعد شهيق عميق والسرعة التي يتم فيها هذا الزفير.



مقياس ذروة تدفق الهواء (peak flow): هو جهاز بسيط يمكن الكشف بواسطته عن تغيرات طفيفة قد تحصل حتى قبل الإحساس بالأعراض. إذا كانت النتيجة أقل من المعتاد، فإنها إشارة إلى ظهور الربو قريبًا.



اختبارات الأداء الوظيفي للرئتين يجرى قبل وبعد استعمال موسع للشعب الهوائية، فإذا طرأ تحسن على الأداء الوظيفي لرئتي الشخص الخاضع للفحص نتيجة استعماله موسع الشعب الهوائية، فمن المرجح أنه مصاب بالربو.



الفحص بالأشعة: تستخدم أشعة إكس والأشعة المقطعية في تشخيص الربو، ويتمثل ذلك بتصوير الرئتين وتجويف الأنف.

اختبار الحساسية: اختبار الحساسية عن طريق الجلد أو الدم، ويمكن تحديد العوامل المسببة للحساسية مثلًا أن تكون من الحيوانات الأليفة، أو الغبار أو العفن أو غبار الطلع.



الإرشادات العامة للوقاية والتحكم في الربو:-

- الوقاية من مثيرات الحساسية الداخلية والخارجية.

- العمل المشترك بين الطبيب والمريض، ووضع برنامج علاجي كامل يشمل العلاج الدوائي والفحوصات الأساسية ومواعيد المتابعة المنتظمة.

- المتابعة مع طبيب الأسرة والالتزام بإرشادات الطبيب.

- يجب أن يكون لديك ملف طبى في المستشفى والمركز الصحي.

- التعاون بين طبيب الأسرة المتابع بالمركز الصحى والطبيب المعالج بالمستشفى (نظام الإحالة.

- لا تقم بصرف الأدوية من تلقاء نفسك أو شرائها من الصيدلية دون الرجوع إلى الطبيب.

- لا تستعمل الأدوية التي يتم صرفها للغير.

- حافظ على الصحة العامة واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية.

- الإقلاع عن التدخين، والامتناع عن مجالسة المدخنين، وتجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو.

- أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة بالأنفلونزا.

- الذهاب إلى الطوارئ في الأحوال التالية «الأعراض الشديدة أو المستمرة مثل أزيز الصدر مع الكتمة وضيق التنفس أو آلام بالصدر،عدم الاستجابة لموسعات الشعب الهوائية، تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، انقباض الصدر والنهجان والشعور بالإعياء والكتمة وزيادة معدل التنفس وضربات القلب، تغير اللون إلى الأزرق في الأطراف، وتدهور الحالة العامة، وفقدان الوعي في الحالات المتأخرة».

