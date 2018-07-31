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منوعات

قصة تحدي Zoom الساحق على الإنترنت بعد كيكي.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:53 م
صدى البلد
كريم جمال
بعدما اجتاح تحدي رقصة كيكي الإنترنت فى الأيام الماضية لدرجة الهوس، يبدو أن هناك تحديا آخر سيتصدر المشهد الفترة المقبلة وهو Zoom Challenge.

ولكن لكل تقليعة بداية فالقصة انطلقت كالسهم على الإنترنت بعد صدوره أغنية MICKEY الشهيرة للمغني Lil Yachty، حيث حصدت ملايين المشاهدات فى وقت قصير، الأمر الذى جعل الكثيرون يقلدون رقصة الكليب المصور للأغنية.

وبدأ الرواد ينشرون مقاطع فيديو قصيرة تظهرهم وهم يرقصون رقصة الأغنية الشهيرة، حيث يحاكى المتحدي قيادته لسيارة، ويربط حزام الأمان، ويضغط على دواسة البنزين، وعند النطق بكلمة "زووم" يسحبه شخص آخر خارج إطار كاميرا التصوير.



الغريب أن التحدى انتشر كالنار فى الهشيم، ومن ثم تباري الكثيرون فى تقديم التحدي على أكمل وجه، لتتصدر التقليعة الجديدة مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية.



يذكر أن هوس التحديات ليس جديدًا هذا العام فقط، حيث سبقه فى الأعوام الماضية تحدي ice bucket challenge أو تحدي دلو الثلج، للتضامن مع مرضى التصلب العضلي الجانبي، وجمع التبرعات لهم.

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