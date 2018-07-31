ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غضب بين أهالي الغربية بسبب تعطل أجهزة السجل المدني

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:15 م
أهالي ومواطني كفرالزيات
أهالي ومواطني كفرالزيات
أحمد على
سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه المئات من أهالي ومواطني كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار الزحام الشديد والتكدس من جهة المواطنين الراغبين فى استخراج شهادات الميلاد.

وأشار الأهالي إلى أنهم فوجئوا بتعطل الأجهزة وسقوط شبكة الانترنت، ووقوفهم لمدة تزيد على 4 ساعات متواصلة أمام الشبابيك بدون جدوى وسط ارتفاع درجة الحرارة .

كما قال عدد من الأهالي إنهم يعانون من سوء معامل الموظفين معهم ولم يخبروهم بتعطل الاجهزة، فى ظل انهم عطلوا مصالحهم وأعمالهم وتوجهوا للمكتب منذ الصباح لانهاء أوراق خاصة وفوجئوا بتعطل الاجهزة كما طالبوا مسئولي الجهات التنفيذية بضرورة التدخل لعلاج الأزمة سريعا فى المرحلة المقبلة .

ترشيحاتنا

موسم الظواهر الفلكية.. نيزك عملاق يقترب من الأرض

سفير الإمارات بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

برلمانية: السجن 3 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة سرقة القرنية .. فيديو

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

يوسف معرف: فضّلتُ الأهلي على عروض الخليج وتونس

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف كواليس انقلابها على الدول العربية

بمشاركة النني.. أرسنال يطيح بتشيلسي من الكأس الدولية للأبطال بركلات الترجيح ..شاهد

رضا شحاتة: أول قمة لعبتها كانت ماتش 1/6.. فيديو

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

قومي المرأة: الجهل بالحقوق والواجبات أحد أسباب انفصال الأزواج ..فيديو
ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟