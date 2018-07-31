غضب بين أهالي الغربية بسبب تعطل أجهزة السجل المدني

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه المئات من أهالي ومواطني كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار الزحام الشديد والتكدس من جهة المواطنين الراغبين فى استخراج شهادات الميلاد.



وأشار الأهالي إلى أنهم فوجئوا بتعطل الأجهزة وسقوط شبكة الانترنت، ووقوفهم لمدة تزيد على 4 ساعات متواصلة أمام الشبابيك بدون جدوى وسط ارتفاع درجة الحرارة .



كما قال عدد من الأهالي إنهم يعانون من سوء معامل الموظفين معهم ولم يخبروهم بتعطل الاجهزة، فى ظل انهم عطلوا مصالحهم وأعمالهم وتوجهوا للمكتب منذ الصباح لانهاء أوراق خاصة وفوجئوا بتعطل الاجهزة كما طالبوا مسئولي الجهات التنفيذية بضرورة التدخل لعلاج الأزمة سريعا فى المرحلة المقبلة .