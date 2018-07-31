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فن

هدى تطرح جر ناعم على مزيكا والمولد.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:14 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت المطربة الشعبية هدي أغنيتها الجديدة "جر ناعم" على طريقة الفيديو كليب وأذاعتها علي القنوات الفضائية منها قناة مزيكا والمولد. كليب " جر ناعم " من كلمات أمل الطائر وألحان: هاني فاروق.

وتظهر هدي في الأغنية بشكل ولوك مختلف تماما عن جميع الاغاني التي ظهرت بها في أغانيها الماضية من حيث طريقة الصوت والموسيقى والأزياء المبهجة التي ظهرت بها في الكليب الذي تغازل فيه حبيبها بشكل مقسوم. تحرص هدي دائما علي الظهور بشكل مختلف في جميع اغانيها وهذا ما يميزها في أدائها وأسلوبها الغنائي التي انفردت به عن غيرها في السنوات الأخيرة.‏

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