ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ينتقم من زوجة أبيه فحدث ما لم يتوقعه..فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:23 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن عبارة "انقلب السحر على الساحر" تحققت مع هذا الشاب السعودي، بعدما حاول الانتقام من زوجة أبيه السابقة "طليقته"، ولكن حدث ما لم يكن يتوقعه على الإطلاق.

أقدم الشاب على حرق سيارة طليقة والده بإشعال النيران فيها بجوار منزلها فى مدينة "الدمام"، وبالفعل التقطت كاميرات المراقبة لحظة سكب المادة المشتعلة وإضرام النيران، ولسوء حظه تمكنت النيران منه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الجاني، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة كبيرة، وطالب العديد بمعاقبته على هذا العمل غير الأخلاقي.

يذكر أن تفاصيل القصة تعود عندما حصلت طليقة الأب على حكم بالخلع بأمر المحكمة، بينما يرقد ابن طليقها في المستشفى بسبب الحروق التي أصابته.

ترشيحاتنا

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

خافيير آجيرى يرفض منتخب صلاح ويعتمد على التكتيك المتنوع

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب إضرابات الموظفين

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

ناقد رياضي لمجدي عبد الغني: أنت تضلل الرأي العام

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

سفير الإمارات بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

6 أعراض تؤكد إصابتك بإنزيمات الكبد

حكم صوم العشر من ذى الحجة بنية قضاء رمضان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟