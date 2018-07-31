ينتقم من زوجة أبيه فحدث ما لم يتوقعه..فيديو

يبدو أن عبارة "انقلب السحر على الساحر" تحققت مع هذا الشاب السعودي، بعدما حاول الانتقام من زوجة أبيه السابقة "طليقته"، ولكن حدث ما لم يكن يتوقعه على الإطلاق.أقدم الشاب على حرق سيارة طليقة والده بإشعال النيران فيها بجوار منزلها فى مدينة "الدمام"، وبالفعل التقطت كاميرات المراقبة لحظة سكب المادة المشتعلة وإضرام النيران، ولسوء حظه تمكنت النيران منه.وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الجاني، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة كبيرة، وطالب العديد بمعاقبته على هذا العمل غير الأخلاقي.يذكر أن تفاصيل القصة تعود عندما حصلت طليقة الأب على حكم بالخلع بأمر المحكمة، بينما يرقد ابن طليقها في المستشفى بسبب الحروق التي أصابته.