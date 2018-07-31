بعد شكاوى أصحاب الأعمال.. البرلمان يبحث إلغاء الضرائب العقارية على المصانع.. والنواب: خراب مستعجل على الصناعة والمستهلك

حوار مجتمعي حول ضريبة المصانع بحضور المتضررين

مقترح لإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمشروعات

الضرائب العقارية تتنافى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة

أرسلت منظمات الأعمال مذكرة للجنة الصناعة بالبرلمان يطالبون فيها بتعديل قانون الضريبة العقارية، أو إصدار تشريع جديد يوافق عليه البرلمان لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بعد شكاوى أصحاب المصانع من خطورة هذه الضريبة على أعمالهم.وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن المصانع من المنشآت المنتجة وليست المستغلة حتى يفرض عليها ضرائب عقارية، موضحا أن فرض مثل تلك النوعية من تلك الضرائب يزيد من التكلفة الإنتاجية على المنتج النهائى وبالتالى ارتفاع أسعاره.وعلى الجانب الآخر، أعلن النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة لم تتلق أي مذكرات بشأن الضرائب العقارية على المصانع، مؤكدا أن اللجنة ستبحث أمر هذه الضريبة عقب الشكاوى التي أثيرت حولها مؤخرا.وأوضح الزيني في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي حول ضريبة المصانع بحضور أصحاب الأعمال المتضررين والمسئولين وممثلي الوزارات المعنية بهدف الوصول إلى حل لهذه الأزمة تتوافق عليه جميع الأطراف بما يحقق المصلحة العامة.وأكد وكيل لجنة الصناعة، أن البرلمان يسعى لدعم الصناعة المحلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمصانع، فضلا عن العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، منوها بأن اللجنة ستفتح ملف دعم الصناعة والمصانع خلال دور الانعقاد الرابع لبحث الأزمات والتحديات التي تواجه القطاع.بدوره انتقد النائب معتز السيد، عضو اللجنة، فرض ضريبة عقارية على المصانع، واصفا القرار بـ"الخراب المستعجل"، الذي يهدد الصناعة بالركود والتعثر نظرا لتحميل القائمين عليها أعباء فوق طاقتهم، الأمر الذي لن يتحملوه وسيغلقون منشآتهم بسبب الخسارة.وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن المصانع منشآت منتجة وليست ربحية لذلك لا يجوز فرض ضرائب عليها، محذرا من خطورة هذه الخطوة التي ستؤدي إلى تحميل المستهلك تبعاتها عن طريق رفع أسعار المنتجات، بجانب تشجيع الصادرات الأجنبية بدلا من المنتج المحلي.وأكد النائب أن ضرائب المصانع تتنافى مع توجهات الدولة بدعم الصناعة المحلية عن طريق منح المستثمرين أراضي مجانية وتسهيلات في المياه والكهرباء والغاز، متسائلا: "كيف نمنح الشباب وأصحاب الأعمال جميع هذه المزايا والتسهيلات ونفرض عليهم ضرائب تعجزهم عن العمل".فيما طالبت النائبة هالة أبو السعد، نظيرته باللجنة، بمناقشة مشروع قانون إلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال دور الانعقاد القادم، لافتة إلى أنها تقدمت بهذا المشروع خلال دور الانعقاد الماضي (الثالث) لكنه لم يُناقش حتى الآن.وأوضحت "أبو السعد" في مذكرة تفسيرية للقانون، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.وأشارت إلى أن الصناعة هي من تستطيع تنشيط الاقتصاد المصري، كما تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتسهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.وأضافت أنه تشكل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.وقالت إن ارتفاع الضريبة العقارية على المصانع يؤدي إلى إغلاقها، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة، تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتي ضد توجهات الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقضي على خلق فرص جديدة للشباب.وفي هذا السياق طالبت بإعادة هيكلة الضريبة العقارية الموضوعة على المصانع، حيث إن الأرقام الموضوعة جزافية، ومبالغ فيها، كما أنها تعد مهينة للصناعة المصرية، لافتة إلى أن عددا من المصانع أغلقت تماما بسبب الضرائب المقررة.كما طالبت بإدخال تعديلات تشريعية من أجل تحفيز أصحاب المصانع الصغيرة وإعادة العمل مرة أخرى، حيث يعاني أصحاب الورش والصناعات الصغيرة من "ظلم بين بشأن فرض الضرائب المرهقة والمركبة عليهم لا تتناسب والأرباح التي يحصلون عليها أو حتى طبيعة النشاط الصغير الذي يقومون به، فهناك أكثر من 2٫5 مليون ورشة عمل صغيرة تكبدت ضرائب مركبة نتاج التقديرات الجزافية من مصلحة الضرائب، وأن الأسر التي تعولها هذه الورش تطالب برفع هذه المعاناة عنهم، وإعفائهم من فوائد هذه الديون، والاكتفاء بأصل الدين".