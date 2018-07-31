تعرف على حبيبة روبرت باتينسون وفارق العمر بينهما.. صور

شوهد النجم العالمي روبرت باتينسون وهو يقضي العطلة الأسبوعية برفقة حبيبته الممثلة وعارضة الأزياء سوكي واترهاوس في العاصمة البريطانية لندن بعد مرور عام على انفصاله عن خطيبته إف كيه إيه تويجز.



وتردد أن روبرت وسوكي ظلا سويا حتى الواحدة صباحا من اليوم التالي حيث ظهرا وهما في حميمية وود شديد بينهما.



وكانت هناك شائعات تردد أن نجم سلسلة افلام twilight saga ارتبط بسوكي الذي تصغره في العمر بستة أعوام.

