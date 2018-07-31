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برلمان

برلماني: المركز التقني لمتحدي الإعاقة خطوة لمواجهة صعوباتهم

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:32 م
تادرس قلدس
تادرس قلدس
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
قال تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، إن إتاحة التكنولوجيا لمتحدي الإعاقة ستمكنهم من تحقيق استقلالهم التام في الاستفادة من الخدمات المتعددة والمعلوماتية، وذلك من خلال إنشاء المركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في مواجهة الصعوبات التي يواجهها متحدي الاعاقة وضعاف السمع والتخاطب.

وأضاف "قلدس" في بيان اليوم، أن الاكاديمية الوطنيه لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة هى اول اكاديمية متخصصة في الشرق الاوسط لتأهيل متحدي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم الابداعية والابتكارية، مما يخلق تطور في بناء شخصية الانسان المصري ، ويسهم في النهوض بالوطن باستثمار طاقات ابنائه.

وأشاد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشباب واهتمامه بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وايمانه بقدرات ومهارات هذه الفئه وما تستطيع تحقيقه في خدمة الوطن، مؤكدا على ضرورة تفعيل نسبة الـ5% لمتحدى الاعاقة طبقا للقانون.

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