اللبنانية شيراز تنافس بالأغنية المصرية أجمل واحدة في سباق أغاني الصيف

تطرح اليوم المطربة اللبنانية شيراز أحدث أغنياتها باللكنة المصرية وعنوانها "أجمل واحدة" من كلمات أمير طعيمة ولحن محمد يحيى وتوزيع تميم، والتي تنافس بها في سباق أغاني صيف 2018 مع نجوم ونجمات الأغنية العربية، وهي من تسجيل إيلى بربر وأستوديو هادي شرارة، إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، ومن المقرر طرح كليب الأغنية بعد غد الخميس، والذي تم تصويره فى مدينة كييف بأوكرانيا، وأخرجه زياد خورى.



يذكر أن آخر أغنيات شيراز بالمصرى كانت بعنوان "سهر سهر" والتى صورتها فى لبنان، تحت إدارة المخرج اللبنانى أحمد المنجد، والأغنية كتب كلماتها محمد عاطف ولحنها محمد يحيى ووزعها خالد نبيل، وهى أغنية مصرية إيقاعية تشبه اللون الذي تميزت وتفوقت فيه شيراز من قبل، مثل أغنيات "كيف بدك عنى تغيب" و"قمرة" و"سهرت عيونى" و"عايش معايا" وغيرها من الأغنيات الناجحة.