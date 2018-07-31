ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اللبنانية شيراز تنافس بالأغنية المصرية أجمل واحدة في سباق أغاني الصيف

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:52 م
صدى البلد
سعيد فراج
تطرح اليوم المطربة اللبنانية شيراز أحدث أغنياتها باللكنة المصرية وعنوانها "أجمل واحدة" من كلمات أمير طعيمة ولحن محمد يحيى وتوزيع تميم، والتي تنافس بها في سباق أغاني صيف 2018 مع نجوم ونجمات الأغنية العربية، وهي من تسجيل إيلى بربر وأستوديو هادي شرارة، إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، ومن المقرر طرح كليب الأغنية بعد غد الخميس، والذي تم تصويره فى مدينة كييف بأوكرانيا، وأخرجه زياد خورى.

يذكر أن آخر أغنيات شيراز بالمصرى كانت بعنوان "سهر سهر" والتى صورتها فى لبنان، تحت إدارة المخرج اللبنانى أحمد المنجد، والأغنية كتب كلماتها محمد عاطف ولحنها محمد يحيى ووزعها خالد نبيل، وهى أغنية مصرية إيقاعية تشبه اللون الذي تميزت وتفوقت فيه شيراز من قبل، مثل أغنيات "كيف بدك عنى تغيب" و"قمرة" و"سهرت عيونى" و"عايش معايا" وغيرها من الأغنيات الناجحة.

ترشيحاتنا

برلمانية: السجن 3 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة سرقة القرنية .. فيديو

القبض على محمد محسوب وزير في حكم الإخوان بإيطاليا وجار ترحيله إلى مصر

أحد مؤسسي قناة الجزيرة: الإخوان هم من أطلقوا النار في اعتصام رابعة

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف كواليس انقلابها على الدول العربية

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

القضاء المغربي يحسم مصير الدولي أمين حارث

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

يوسف معرف: فضّلتُ الأهلي على عروض الخليج وتونس

إيناس عز الدين تغادر العناية المركزة وسط دعوات محبيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟