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محافظات

أهالي عزبة 12 ببني عبيد بالدقهلية يشكون تهالك كوبري الزوات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:37 م
أهالي عزبة 12 ببنى
أهالي عزبة 12 ببنى عبيد بالدقهلية
همت الحسينى
اشتكى أهالي عزبة 12 التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية من تدهور حالة الكوبري المار بترعة الزوات، والرابط بين العزبة والأراضي الزراعية، ما دفع مديرية الري لإغلاقه خوفا على حياة المواطنين رغم انه الكوبرى الوحيد الذي يربط عزبتي 12 وموسو بالأراضي الزراعية في البر الثاني، على مساحة 5 آلاف فدان، وتم بناؤه في عهد الإنجليز.

وأضاف احمد سمير احد الاهالى أن الكوبري أساسي ومدرج في سجلات الري، ومنذ فترة ظهرت شروخ في الأساسات، وتصدع وسقوط أجزاء منه، فضلًا عن وجود انهيار جزئي أحدث حفرة عميقة بجواره مشيرا الى أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة للمحافظة ورئاسة الوزراء ومديرية الري، للتدخل وإحلال وتجديد الكوبري، لكن دون جدوى.

وأشار طاهر أبو زيد احد اهالى العزبة إلى أنه أثناء مرور أحد المهندسين لمتابعة مناوبة الري على ترعة الزوات، لاحظ تدهور حالة الكوبري، وأمر بإغلاقه، ما أثر بالسلب على المواطنين، ويدفعهم للسير مسافة تصل لـ 2 كيلو ونصف، حتى يتمكنوا من الوصول لأراضيهم.

وقال محمد عبد الغنى شادى أحد شباب مركز بنى عبيد أن هناك تصدعا في أكتاف الكوبري، وسقوط أجزاء منه،بالإضافة إلى ظهور شروخ في بلاطة السقف ما يشكل خطورة على المنتفعين به، وتم غلقه حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب عبد الغنى شادى الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية والمسئولين بضرورة التدخل العاجل حفاظا على أرواح الأهالى، والعمل على حل هذه المشكلة التى عانى منها المواطنون، ومازالوا يعانون منها حتى الآن وإجراء المقايسة والمعاينة اللازمة، لسرعة إحلال وتجديد الكوبري وذلك لتسهيل وصول الأهالى لأراضيهم ومنازلهم.
أهالي عزبة 12 ببني عبيد بالدقهلية يشكون تهالك كوبري الزوات
أهالي عزبة 12 ببني عبيد بالدقهلية يشكون تهالك كوبري الزوات
أهالي عزبة 12 ببني عبيد بالدقهلية يشكون تهالك كوبري الزوات
أهالي عزبة 12 ببني عبيد بالدقهلية يشكون تهالك كوبري الزوات
أهالي عزبة 12 ببني عبيد بالدقهلية يشكون تهالك كوبري الزوات

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