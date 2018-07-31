نجوم الفن يشاركون في تشييع جثمان والد المخرج معتز التوني

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في تشييع جنازة الإعلامي سمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق والد المخرج معتز التوني ووالد زوجة الإعلامي عمرو الليثي وذلك بدار مناسبات مسجد مصطفى محمود.



كان في مقدمة مشيعي الجنازة المخرج معتز التوني، الإعلامي عمرو الليثي، هالة فاخر، هشام ماجد، أحمد فهمي، محمد سلام، الإعلامي طارق علام، المنتج محمود شميس .. وغيرهم.