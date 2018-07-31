برلماني يشيد بتخصيص 15% من أرصدة الصناديق الخاصة لدعم الموازنة

قال النائب محمد عبد الله زين، نائب إدكو بمحافظة البحيرة، إن مشروع قانون تخصيص نسبة 15% من أرصدة الصناديق الخاصة لدعم الموازنة العامة للدولة، خطوة جيدة للاصلاح الاقتصادى.



وأضاف زين في بيان له، أن مصر تمتلك ما يزيد على 6 الاف صندوق خاص، تتبع عدة جهات حكومية وجامعية وغيرها من الجهات الاخرى، وعلى الرغم من خضوع هذه الصناديق للدولة الا انها بحاجة الى مزيد من التنظيم.



وأشار النائب إلى أن القانون يستهدف تخصيص النسب المقررة طبقا لارصدة الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة، وحل مشكلة العجز فى الميزانية، حيث انه من خلال ضم النسب المقررة الى الخزانة سترتفع الموازنة بقيمة 17 مليار جنيه.



وأكد أن أموال الصناديق الخاصة هى ملك الدولة، لذلك جاء القانون لتنظيم كيفية الاستفادة منها، كما انه يعد خطوة فى طريق الاصلاح الاقتصادى نظرا لأنه يعزز من إيرادات الخزانة العامة للدولة.