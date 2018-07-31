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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: شروط حق الانتفاع لشركة الريف المصري تتماشى مع الجمعيات الزراعية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:23 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن طرح شركة الريف المصري مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع مرحب بها لأن المزارعين والفلاحين ترحب بفكرة إستصلاح الأراضي الزراعية بصفة عامة.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مساحة مصر الكلية من الأرض تقدر بـ 238 مليون فدان يتم زراعة ما يقرب من 8 ونصف مليون فدان، مشيرا إلى أن مساحة الأرض المنزرعة حاليا لا تكفي لسد احتياجات الشعب المصري في المستقبل.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن شروط شركة الريف المصري لتملك الأراضي الزراعية تتماشى مع الجمعيات الزراعية والمستثمرين، مؤكدا صعوبة شروطها على الفلاحين نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وقال أبو صدام إنه لا يحق لنقابة الفلاحين شراء أراضي من الريف المصري أو الدولة فالفلاح يقوم بالشراء بصفته الشخصية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أقر فى اجتماعه آلية وشروط طرح مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع.

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