ميسي يتحدى كلبه في كرة القدم.. فيديو

🦁⚽️ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jul 30, 2018 at 4:29am PDT

ظهر نجم كرة القدم العالمى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى فى مقطع فيديو، قرر فيه تحدي كلبه "هالك" فى اللعب بكرة القدم بحديقة منزله.نشرت زوجة "ميسي" الفيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى المعروف "إنستجرام"، وكان يرتدي ملابس السباحة وهو يراوغ كلبه، الذى عجز عن الحصول على الكرة منه.بينما شارك ابنا ميسي، ماتيو وتياجو، كجمهور يحضران "المباراة" بين والدهما والكلب العملاق، والتى انتهت بفوز والدهما، المصنف كأحد أفضل لاعبي كرة القدم فى التاريخ.