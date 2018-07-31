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منوعات

ميسي يتحدى كلبه في كرة القدم.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:20 م
صدى البلد
كريم جمال
ظهر نجم كرة القدم العالمى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى فى مقطع فيديو، قرر فيه تحدي كلبه "هالك" فى اللعب بكرة القدم بحديقة منزله.

نشرت زوجة "ميسي" الفيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى المعروف "إنستجرام"، وكان يرتدي ملابس السباحة وهو يراوغ كلبه، الذى عجز عن الحصول على الكرة منه.

بينما شارك ابنا ميسي، ماتيو وتياجو، كجمهور يحضران "المباراة" بين والدهما والكلب العملاق، والتى انتهت بفوز والدهما، المصنف كأحد أفضل لاعبي كرة القدم فى التاريخ.

🦁⚽️

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