محافظ الدقهلية يقرر علاج اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة

استمع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لمشكلات ومطالب 20 مواطنًا من الحالات الإنسانية باللقاء المفتوح الأسبوعي للمواطنين بحضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وأمر المحافظ، خلال اللقاء بعلاج اثنين من المواطنين ذوى احتياجات خاصة على نفقة الدولة وتوفير فرصتي عمل بالقطاع الخاص براتب شهري من مديرية القوى العاملة، بالإضافة لعمل معاش شهري، تسليمهم إعانة فورية قدرها 3 آلاف جنيه، مقررًا إعفاء نجل إحدى المواطنات من المصاريف الدراسية وعمل كشك لها ومعاش شهري، موجهًا وكلاء وزارات الصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي ورؤساء الأحياء والمراكز المختصة، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين التي تمت الموافقة عليها كل في تخصصه.



وفى ذات السياق قرر الشعراوي، توفير علاج على نفقة الدولة لابنة إحدى المواطنات وإدراج والدتها بمعاش تكافل وكرامة، توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتوفير معاشات شهرية وعلاج على نفقة الدولة وتوفير أكشاك لعدد من المواطنين.



وخلال اللقاء قدم محافظ الدقهلية، خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين بحادث أتوبيس أبناء المطرية ببورسعيد أول أمس، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفى ويتم تعزيز الخدمات الصحية لهم بدعم ومساندة صاحب المصنع الذى يعملون به في بورسعيد، بالإضافة إلي تقديم التعازي لأسرة متوفيين حادث سيارة على محور العبور من أبناء بلقاس، وقدم التعازي أيضا لأسرة الطالبة الجامعية ابنة قرية المحمودية مركز دكرنس والتي تدرس بجامعة الأزهر التي راحت ضحية حادث سرقة بمسكنها بالقاهرة.



ووجه المحافظ، جميع القيادات التنفيذية، بضرورة التجاوب والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل من أجل المواطن الدقهلاوى في جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.



وشدد الشعراوي، على تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات وتنفيذ أعمال التجميل للشوارع والميادين وعرض تقارير دورية بحملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين خدمات النظافة المقدمة يوميًا للمواطنين لتظل دائما الدقهلية في المقدمة بمظهرها الحضاري المتميز، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد من قبل الوحدات المحلية للعمل علي راحة المواطنين.