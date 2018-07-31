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عزة هيكل: نعمل على تنمية المواهب فى الجامعات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الكاتبة عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، إنها عملت فى أكثر من جامعة موضحة أنها تهتم بالأنشطة الثقافية والبحث عن كاتبى الروايات من طلاب الجامعة.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها تقوم بعمل مسابقات للطلاب وتقوم بتقديم هدايا للطلاب المتميزين لتنمية المهارة التى يتمتع بها.

وأشارت إلى أنها تعمل على تنمية المواهب فى الجامعات التى شرفت بالعمل بها، مؤكدة أن هناك بعض الفنانين الكبار يشاركونها فى تنمية المهارات الفنية والثقافية منهم الفنان الكبير محمد صبحى.

وأوضحت أن الطلاب لا يقدمون أعمالا فنية فقط ولكن منهم يتميز بالتصوير والإخراج وغيرها من الأشياء المتميزة.

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