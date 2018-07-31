ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسام عبد الغفار: تكليفات الرئيس مرتبطة بآليات تنفيذ وجداول زمنية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:29 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
البهى عمرو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون مرتبطة بآليات تنفيذ وجداول زمنية، موضحا أن الرئيس لديه اهتمام كبير بالشباب.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وجه بعقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للجامعات فى الفترة القليلة المقبلة، لوضع آليات بوضوح بخطة زمنية.

وأشار إلى أن بناء الإنسان يشارك به المجتمع بالكامل وليس الدول أو الحكومة، مؤكدًا دور الجامعة هو تأهيل الشباب للتماشي مع سوق العمل، أو «ربط سوق العمل واحتياجات السوق».

ترشيحاتنا

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح

انفراجة في الصفقة الثلاثية بين يوفنتوس وميلان

خافيير آجيرى يرفض منتخب صلاح ويعتمد على التكتيك المتنوع

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

تعرف على أعراض مرض الجلد العقدي للمواشي

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

براد جونز.. حارس مرمى أستراليا أقوى صفقات النصر السعودي

عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو

مجدي عبد الغني يكشف حقيقة تورط أجيري في التلاعب بنتائج الدوري الإسباني

حبس ضابط بالتهرب الضريبي بتهمة الرشوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟