حسام عبد الغفار: تكليفات الرئيس مرتبطة بآليات تنفيذ وجداول زمنية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون مرتبطة بآليات تنفيذ وجداول زمنية، موضحا أن الرئيس لديه اهتمام كبير بالشباب.



وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وجه بعقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للجامعات فى الفترة القليلة المقبلة، لوضع آليات بوضوح بخطة زمنية.



وأشار إلى أن بناء الإنسان يشارك به المجتمع بالكامل وليس الدول أو الحكومة، مؤكدًا دور الجامعة هو تأهيل الشباب للتماشي مع سوق العمل، أو «ربط سوق العمل واحتياجات السوق».