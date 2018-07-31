ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رفع غرامة الخلاطات المخالفة فى البناء بالفيوم إلى 7 آلاف جنيه.. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:31 م
المجلس التنفيذى لمحافظة
المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم تعديل رسوم غرامات الخلاطات الخرسانية التى تستخدم فى عمليات البناء المخالفة إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف.

كما قرر المجلس التنفيذى أيضا تعديل رسم دخول منطقة عين السيليين السياحية إلى جنيه بدلا من 50 قرشا ورفع دخول الأفراح إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم وحضور اللواء ممتاز فهمى السكرتير العام لمحافظة الفيوم والعميد تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وحضور جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المختلفة.
رفع غرامة الخلاطات المخالفة فى البناء بالفيوم إلى 7 آلاف جنيه.. صور
رفع غرامة الخلاطات المخالفة فى البناء بالفيوم إلى 7 آلاف جنيه.. صور
رفع غرامة الخلاطات المخالفة فى البناء بالفيوم إلى 7 آلاف جنيه.. صور
رفع غرامة الخلاطات المخالفة فى البناء بالفيوم إلى 7 آلاف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

سفير الإمارات بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

حبس ضابط بالتهرب الضريبي بتهمة الرشوة

خافيير آجيرى يرفض منتخب صلاح ويعتمد على التكتيك المتنوع

فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب إضرابات الموظفين

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

أول رد فعل تركي على العقوبات الأمريكية

منتخب مصر على موعد مع المعاناة تحت قيادة خافيير آجيري

أحد مؤسسي قناة الجزيرة: الإخوان هم من أطلقوا النار في اعتصام رابعة

عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو

موسم الظواهر الفلكية.. نيزك عملاق يقترب من الأرض

الصحة تحذر من نوعين من المكملات الغذائية أحدهما تم إيقافه 2016 والثاني مجهول التصنيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟