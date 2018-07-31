رفع غرامة الخلاطات المخالفة فى البناء بالفيوم إلى 7 آلاف جنيه.. صور

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم تعديل رسوم غرامات الخلاطات الخرسانية التى تستخدم فى عمليات البناء المخالفة إلى 7 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف.



كما قرر المجلس التنفيذى أيضا تعديل رسم دخول منطقة عين السيليين السياحية إلى جنيه بدلا من 50 قرشا ورفع دخول الأفراح إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.



جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم وحضور اللواء ممتاز فهمى السكرتير العام لمحافظة الفيوم والعميد تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وحضور جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المختلفة.