تعليق محمود البزاوي على قرار اعتزال متعب الكرة

علق الفنان محمود البزاوى على قرار اعتزال نجم هجوم النادي الأهلي عماد متعب لكرة القدم.



وكتب البزاوى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عماد متعب بالنسبة لي هو سوبر هيرو الكرة المصرية، واللي دايما بيثبت إن مفيش مستحيل، تحسه كاتب سيناريو أو مخرج هو مش بس بيلعب كورة هو كمان بيلعب دراما وبيعرف دايما يقفل قصصه بالنهايات السعيدة.. لكن لأول مره تبقى النهاية حزينة باعتزال ملك الدقيقة ٩٠".



يذكر أن عماد متعب أعلن اعتزاله كرة القدم مساء أمس واتجاهه للتحليل الرياضي بإحدى الفضائيات.