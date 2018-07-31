لو بتحب الخشب .. صيحات فريدة فى عالم موضة

فى العصور القديمة كان الاعتماد على الخشب فى تصميم ديكور المنازل وصناعتها أمر أساسى خاصة عند عمل سقف المنزل ومع تقدم الزمن ظهرت خامات جديدة لصناعة الأسقف واختفى الخشب تماما.



فى العصر الحديث وجد خبراء الديكور مميزات عديدة للخشب عند استخدامه فى تصميم المنازل فى المنازل فهو قوى ومتين وفى نفس الوقت تكلفته زهيدة جدا، كما أننا نشعر براحة نفسية شديدة عند رؤيته كل هذا جعل الخشب يعود بقوة فى عالم الأثاث والديكور.



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