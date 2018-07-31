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رياضة

تعليق مؤثر من حارس مرمى الأهلي السابق لـ عماد متعب عقب قرار اعتزاله

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:36 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب أحمد عادل حارس مرمى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي عن حزنه الشديد لـ اعتزال عماد متعب نجم الأهلي السابق مؤكدا أنه من أفضل الشخصيات التي قابلها بحياته.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "عماد_متعب من انضف وأجدع الشخصيات اللي ممكن تعرفها في حياتك راجل وجدع و صاحب صاحبه قلبه ابيض بيساعد كل الناس أعطى الكرة المصرية كثير واحد من احسن المهاجمين علي مر تاريخ مصر بطولات مع النادي الأهلي و منتخب مصر شرف ليا اللعب بجوارك ملك +90".

ويذكر أن متعب أعلن اعتزاله مساء أمس واتجاهه لتحليل الرياضي بإحدى الفضائيات.

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