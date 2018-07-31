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عزة هيكل: 25% من المواد بالجامعة الأمريكية تكون مخصصة للمسرح

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:28 م
عزة هيكل
عزة هيكل
البهى عمرو
قالت الكاتبة عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، إن 25% من المواد فى الجامعة الأمريكية تكون مخصصة للمسرح والفن و سينما وموسيقا والرسم بجانب المواد الهندسية والطبية التي يدرسونها.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الطرح يجب أن ينفذ فى مصر ويكون من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت إلى أن الطلاب فى مصر يجب أن يدرس تاريخ ومقارنة أديان لمعرفة كافة الأشياء.

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