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تعليم

650 جنيها منحة عيد الأضحى للعاملين بجامعة بنها

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:38 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير على منح جميع العاملين بوظائف الكادر العام بادارة الجامعة وكلياتها وللعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية مبلغ 650 جنيها منحة عيد الأضحي المبارك على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.

من جانبه قال الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة انه تم اعتماد قرار المجلس مقدما التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحي، وطالبهم بزيادة الجهود المبذولة ورفع كفاءة الأداء في مختلف ادارات الجامعة وكلياتها ومستشفياتها الجامعية.

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