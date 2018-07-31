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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:18 م
الدكتور جمال سامي
الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، بسرعة إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، وعمل المحاضر القانونية اللازمة حيال المتعدين، بالتنسيق بين الزراعة ومجالس المدن والوحدات المحلية ومسئولي مراكز الشرطة والشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة، مع تغليظ العقوبات حال تكرار التعدي، كما أكد على إعداد كشوف حصر التعديات مسجلًا بها اسم المتعدي وتاريخ المخالفة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الواقعة، وإفادة السكرتير العام المساعد للمحافظة بنسخة من الكشوف.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم وحضور اللواء ممتاز فهمى السكرتير العام لمحافظة الفيوم والعميد تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وحضور جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المختلفة.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. صور
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. صور
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. صور
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. صور

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