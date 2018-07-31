الآلاف من أهالى الستامونى ببلقاس يشيعون جثامين 5 من أسرة واحدة ضحايا حادث الإسكندرية

شيع آلاف المواطنين من أهالى الستامونى بمركز بلاس جثامين 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى حادث سيارة على طريق العامرية الإسكندرية حيث تم أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد أبوبكر الصديق.



فيما تم تشييعهم إلى مثواهم الأخير فى مشهد جنائزى رهيب وسط العويل والصراخ من الأهالى بمشاركة المحاسب محمد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس.



تعود الواقعة عندما لقى خمسة أفراد مصرعهم فى حادث انقلاب سيارتهم بطريق العامرية أمام قرية الجلاء بالعامرية وهم المهندس عبدالله محمود عبداللطيف عتمان يعمل فى حقل ظهر وزوجته سارة عصام ونجلهما الطفل محمد وزوجة شقيقه ياسمين حسن ونجلها الطفل مصرعهم.