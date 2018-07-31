انفراد.. الأجور ونقص العمالة سببان لخروج الضرائب من عباءة الخدمة المدنية

كشف عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديم المصلحة لمقترحات للخروج من تبعية الموظفين لقانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلي أن مصلحته هي أكبر المصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل إيرادات وموارد الدولة.



قال " سامي" خلال حواره لـ"صدى البلد" إنه من غير العدالة مساواة الموظفين ممن يقومون بتحصيل ملايين الجنيهات ويتقاضون رواتب ضئيلة أو نظام للحوافز قليل، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب "شاخت" وتفتقد حاليا للقيادات بسبب خروج الكثير منهم للتقاعد القانوني.



وأوضح "سامي" أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية والذي يتضمن الاعتماد علي العمالة بالجهاز الإداري من الإنتداب من الجهاز الإداري وهو ما يعني أنه يتم نقل الموظف من جهة العمل الأصلية وعمره يتراوح ما بين 40 إلي 45 عاما، معتبرا أن تلك الأفراد غير مؤهلين للعمل بالقطاع الضريبي والمحاسبي.



وأضاف " سامي" أن المصلحة بحاجة لشباب حديثي التخرج يمكن تأهيلهم للعمل بالضرائب، لحداثة سنهم وتوفير الوقت والجهد لتدريب خصوصا وأنه يعتمد علي الفحص والعمل الميداني باعتباره عملا يقوم به الشباب وليس من هم أكبرهم سنا.

