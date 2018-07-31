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محافظات

منع توصيل التيار الكهربائى للمنازل المخالفة بالفيوم ..صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:27 م
المجلس التنفيذى لمحافظة
المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، منع توصيل التيار الكهربي للمنازل المخالفة عن طريق الممارسة، وإيقاف جميع الممارسات.

كما كلف المحافظ مسئولي الأوقاف بعمل قوافل دينية لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على المال العام وتوصيل الخدمات بالمخالفة.

كما وجه بالتنسيق بين مسئولي المراكز والمدن والزراعة والطب البيطري والتموين لتحديد شوادر بيع اللحوم والمجمعات الغذائية.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم وحضور اللواء ممتاز فهمى السكرتير العام لمحافظة الفيوم والعميد تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وحضور جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المختلفة.
منع توصيل التيار الكهربائى للمنازل المخالفة بالفيوم ..صور
منع توصيل التيار الكهربائى للمنازل المخالفة بالفيوم ..صور
منع توصيل التيار الكهربائى للمنازل المخالفة بالفيوم ..صور
منع توصيل التيار الكهربائى للمنازل المخالفة بالفيوم ..صور

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