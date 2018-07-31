افتتاح لمؤتمر التعليمي الرابع للبرامج المميزة بجامعة المنصورة

افتتحت فعاليات المعرض التعليمي الرابع للبرامج التعليمية المميزة بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بكلية الزراعة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة واشراف الدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنظيم لجنة التواصل الطلابى بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور أحمد العدل مسئول لجنة التواصل الطلابي.



ويهدف المعرض الى استعراض كافة البرامج التعليمية المميزة بجميع كليات الجامعة وتعريف الطلاب وخاصة الطلاب الجدد المتلحقين بالجامعة بطبيعة الدراسة بها بحضور كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور ناظم شلبى عميد كلية الزراعة جامعة المنصورة وعدد من عمداء كليات الجامعة و على عبد الرءوف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية والدكتور احمد انور العدل رئيس لجنة التواصل الطلابى بجامعة المنصورة بالاضافة لعدد من مديرى الادارات التعليمية بمحافظة الدقهلية وعدد من الطلاب الجدد الملتحقين بجامعة المنصورة.



وأشار "العدل" إلى أن جامعة المنصورة توفر 21 برنامج تعليم متميزا من خلال التطوير بالجمع بين تخصصين أو أكثر من اجل تطوير سبل التعليم والتعلم على النحو الذى يحقق معايير الجودة الاكاديمية العالمية بهدف مواجهة مستحدثات سوق العمل وفقا لمبدأ وحدة المعرفة وتكاملها مما يساهم فى إثراء مهارات الطالب عند تخرجه من الجامعة فيتمكن من الحصول على فرص العمل المناسبة لتخصصه.



وأثنى "عبد الرءوف"، على الجهد المبذول من كافة القائمين على تنظيم هذا الملتقى الذى يربط التعليم الجامعى بالتعليم قبل الجامعى مشيدا بالتطور الملحوظ لجامعة المنصورة فى الفترة الاخيرة وبالسمعة المرموقة لهذه الجامعة التى طالب الطلاب الجدد بالفخر للانتماء إليها.



واكد "عبد الباسط"، أن الجامعة تكمل المجهود الذى قام به المعلمون خلال التعليم قبل الجامعى مطالبا بضرورة أن يستمع الطلاب بحياتهم الجامعية من خلال المذاكرة بجد والمشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة.



كما شدد الدكتور محمد حسن القناوى على عراقة جامعة المنصورة مؤكدا على استمرار تطوير الدراسة بالجامعة حتى يصل صيتها للعالمية .



ونوه القناوى الى سعى كافة القائمين على البرامج المميزة بالجامعة إلى تطوير المهارات العملية للطلاب حتى يزداد جذب الجامعة للطلاب الاجانب للدراسة بها.