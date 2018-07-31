3 ملايين جنيه لشباب الباحثين والأبحاث الطلابية بجامعة بنها

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها زيادة المنح المالية المقررة لشباب الباحثين الي مليوني جنيه لتمويل سبعة أبحاث يتقدم بها الباحثون في مجال المشروعات القومية العملاقة.



وقال القاضي إن ادارة الجامعة تسخر كافة امكاناتها لتدعيم شباب الباحثين والمساهمة في تقديم أبحاث تطبيقية تشارك من خلالها الجامعة في حل مشكلات المجتمع.



يذكر أن رئيس جامعة بنها كان قد خصص مليون جنيه دعمًا لأبحاث الطلاب، وطالب القاضى طلاب الجامعة بالتقدم بأفكارهم البحثية للحصول علي الدعم اللازم للقيام بها لخدمة المجتمع.

