ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

3 ملايين جنيه لشباب الباحثين والأبحاث الطلابية بجامعة بنها

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها زيادة المنح المالية المقررة لشباب الباحثين الي مليوني جنيه لتمويل سبعة أبحاث يتقدم بها الباحثون في مجال المشروعات القومية العملاقة.

وقال القاضي إن ادارة الجامعة تسخر كافة امكاناتها لتدعيم شباب الباحثين والمساهمة في تقديم أبحاث تطبيقية تشارك من خلالها الجامعة في حل مشكلات المجتمع.

يذكر أن رئيس جامعة بنها كان قد خصص مليون جنيه دعمًا لأبحاث الطلاب، وطالب القاضى طلاب الجامعة بالتقدم بأفكارهم البحثية للحصول علي الدعم اللازم للقيام بها لخدمة المجتمع.

ترشيحاتنا

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

القبض على محمد محسوب وزير في حكم الإخوان بإيطاليا وجار ترحيله إلى مصر

الصحة تحذر من نوعين من المكملات الغذائية أحدهما تم إيقافه 2016 والثاني مجهول التصنيع

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

القضاء المغربي يحسم مصير الدولي أمين حارث

حبس ضابط أربعة أيام على ذمة تحقيقات رشوة رئيس مصلحة الجمارك

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

الضرائب: غرامات على المواطنين في حالة عدم سداد الضريبة العقارية

في مقتل الأنبا ابيفانيوس.. المحامي العام يجري معاينة تصويرية ثانية.. النيابة تستمع لأقوال 14 شاهدا .. التحريات: الدير مؤمّن بالكامل وأسواره ترتفع 9 أمتار.. وسيارات شرطة تتمركز خارجه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

قومي المرأة: الجهل بالحقوق والواجبات أحد أسباب انفصال الأزواج ..فيديو
ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟