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أخبار العالم

كبير موظفي البيت الأبيض يوافق على البقاء بمنصبه حتى 2020

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:13 م
كبير موظفي البيت
كبير موظفي البيت الأبيض
شريف سيد
كشف مسئولون بالإدارة الأمريكية عن موافقة جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، على الاستمرار في منصبه حتى عام 2020، وذلك عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذا القرار جاء عقب احتفال جون كيلي بأول عيد ميلاد له في منصبه، ككبير موظفي البيت الأبيض، وسط شائعات عن رحيله المحتمل.

وأضافت الشبكة أن وضع كيلي قد تضاءل خلال الفترة الماضية، وذلك مع تحايل ترامب على العديد من السياسات والبروتوكولات التي وضعها الجنرال المتقاعد في سلاح البحرية عندما دخل الجناح الغربي العام الماضي.

ويأتي قرار كيلي عقب سلسلة من الإقالات والاستقالات التي شهدتها الإدارة الأمريكية منذ تولي ترامب رئاسة الدولة.

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