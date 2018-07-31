ايفرتون يضم لاعب برشلونة مقابل 20 مليون يورو

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من برشلونة، أن الفرنسي لوكاس ديني ظهير مدينة ليفربول استعدادًا لخطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ديني اجتاز الفحص الطبي مع إيفرتون، اليوم "الثلاثاء"، ومن المنتظر أن يعلن النادي الإنجليزي عن الصفقة بصفة رسمية، بعدما توصل لاتفاق مع برشلونة لضم الفرنسي.



ومن المنتظر أن تحسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو، وانضم ديني لبرشلونة في عام 2016 بعد اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 16.5 مليون يورو.