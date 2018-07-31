حسام عبد الغفار: ارتفاع مصاريف الجامعات الخاصة لن تتعدى 10%

علق الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على حقيقة ارتفاع مصاريف الجامعات الخاصة، وقال إن الزيادة لن تتعدى عن 10% .



وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أى زيادة لن تتم إلا بموافقة من المجلس الأعلى للجامعات التى يترأسه وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.



وأشار إلى أن الجامعة لن تقوم برفع المصاريف من تلقاء نفسها وطالبت الإعلامية عزة مصطفى من المواطنين بالاتصال بها حال الارتفاع فى مصاريف الجامعات.

