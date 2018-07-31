نقيب عام الفلاحين: المبيدات المغشوشة جريمة تحتاج لتكاتف الجميع.. صور

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين خلال اجتماع النقابة الشهري، وفي رده على شكوي الفلاحين عن انتشار المبيدات المغشوشة التي تزيد الأعباء علي الفلاحين ولا تقضي علي الآفات أن المبيدات المغشوشة جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها تساعد علي انتشار الآفات لكون الفلاح يعتمد عليها وهي عبارة عن محاليل مغشوشة تصنع في بير السلم لا تؤثر علي الآفات وتكلف المزارعين أعباء مالية إضافية دون فائدة حقيقية.



وأضاف أبو صدام أن وزارة الزراعة يجب أن تقوم بالدور المنوط بها لمكافحة انتشار هذه المبيدات، وكذا المبيدات مجهولة المصدر التي قد تتسبب في كوارث صحية للمواطنين خاصة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.



وأوضح نقيب عام الفلاحين أن مكافحة هذه الظاهره التي تنهك الاقتصاد الوطني وتنخر في عظام المزارعين واجب وطني، يجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليه، مشيرا إلى توعية الفلاحين بعدم شراء أي مبيد من مكان غير مرخص أو شخص غير متخصص والتأكيد علي ضرورة مراعاة تاريخ الصلاحية واصل المنتج والشراء من المنافذ الشرعية المخصصة لذلك مع الإبلاغ عن أي حالة مخالفة لذلك لمصلحة الجميع.