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معاون وزير التموين: لدينا 20 مليون بطاقة تضم 70 مليون مواطن

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:24 م
أحمد كمال معاون وزير
أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة
حسام الحارتي
قال أحمد كمال معاون وزير التموين ، إن الموازنة الخاصة بوزارة التموين تبلغ ما يقرب من 87 مليار جنيه، لتشمل دعم الخبز بنسبة 45 مليار جنيه والتموين 42 مليار.

وأضاف كمال في" تصريحات تلفزيونية "لقناة اكسترا نيوز" تم استهداف فئات معينة لها الأحقية في الإضافة من خلال جدول زمني، مشيرا إلى أنه هناك ما يقرب من 20 مليون ونصف المليون بطاقة تموين، بها أكتر من 70 مليون مواطن، ويتم استخراج من لا يستحق وفقا للمعايير التي يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وأكمل أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات إضافة المواليد بالإضافة إلى تقديم طلب الفصل الاجتماعي عن الأسرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أنه يتم تغيير محل الإقامة من خلال تقديم طلب رسمي إلى مكتب التموين ليتم تجميعها من خلال مديريات التموين، و إرسالها إلى قطاعات الرقابة والتوزيع، والموافقة عليها.

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