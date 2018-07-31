نائب: دخول مدرستين للخدمة العام الحالي وندوة عن مواجهة الفكر التكفيري بطنطا

التقي اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، مع وكلاء وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة، لعرض المشاكل التي وردت إليه من أهالي الدائرة، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المقدمة من جانبه لبعض المشاكل المطروحة داخل الوزارات والتي تمس الحياة اليومية والعامة للمواطنين.



وخلال اللقاء أوضح وكلاء وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من مدرسة شبراملس الابتدائية انشائيا وجاري توصيل المرافق، علي أن يتم التسليم بمعرفة لجنة من الوزارة يوم ٩اغسطس ٢٠١٨ لاستكمال ما تحتاجه وتقييم حالتها وجاري المتابعة، حتى تبدأ الخدمة بالعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩.



كما تم الانتهاء من الجزء الإنشائي بمدرسة الزراعة بكفر شبراقلوج، وتم إمداد المدارس بعدد ١٣ أمين معمل، وغدا الأربعاء سيتم عمل لجنة للمعاينة لمعرفة النواقص واستكمالها، علي أن تدخل الخدمة وتبدأ الدراسة بها للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨/٢٠١٩.



وأوضح الجوهري أنه بالنسبة لمدرسة كفر شمارة، سيتم الانتظار لحين وجود أرض بديلة تتفق مساحتها مع النماذج الموجودة بهيئة الأبنية التعليمية، حيث أن الأرض المقام عليها المدرسه الآن، والأرض المقترحة كبديل لا تتوافق مع النماذج المصممة بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية.



وأضاف الجوهري أنه تم بحث العديد من المشاكل الخاصة بالمواطنين والتي وردت إلي مكتبه لخدمة المواطنين بزفتي وجار متابعتها.



وفي سياق مختلف شارك اللواء سلامة الجوهري اليوم في ندوة تحت عنوان كيفية مواجهة الفكر التكفيري المتطرف بمديرية الشباب والرياضة بطنطا، تحت رعاية مركز الاستعلامات بطنطا.



وأوضح الجوهري في كلمته معني التطرف والفرق بينه وبين الإرهاب، كما تحدث عن الأمن القومي وهو تأمين لكيان الدولة من الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق غاياتها القومية، بالإضافة إلى الحديث عن الإرهاب وكيفية مواجهته.

